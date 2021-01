PRF registra 44 acidentes no resultado da Operação Ano Novo no Espírito Santo

Por Redação - Redação 44

Advertisement

Advertisement

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 44 acidentes no resultado da Operação Ano Novo no Espírito Santo, que teve início no último dia 30 e encerrou no domingo (3). Entre os acidentes, 13 foram classificados graves, 67 pessoas feridas e duas vieram a óbito no local.

Continua depois da publicidade

Os acidentes de maior gravidade, registrados durante o feriado, ocorreram em pistas simples (de mão e contramão) e foram do tipo colisão frontal.

Durante as ações de patrulhamento, os policiais abordaram um total de 1.067 veículos e 1.365 pessoas. Um total de 109 veículos foram apreendidos e 1.430 autos de infração foram extraídos. Além disso, 137 pessoas foram flagradas sem o cinto de segurança e 385 veículos realizaram ultrapassagens proibidas.

Durante os cinco dias de fiscalizações a PRF promoveu reforço no policiamento com objetivo de minimizar acidentes em trechos críticos nas rodovias capixabas.

Continua depois da publicidade

Operação Rodovida

Desde o dia 17 de dezembro, a PRF iniciou em todo o Brasil a Operação Rodovida. O esquema especial tem como objetivo intensificar as ações preventivas desenvolvidas pelo Órgão, que incluem fiscalização nos locais mais críticos das estradas brasileiras, em especial no período de festas de fim e início de ano, quando há um aumento significativo no fluxo de veículos que transitam pelas rodovias. A Operação Rodovida seguirá até 21 de fevereiro de 2021.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ano Novo 2019

No mesmo período (de 28/12 a 01/01 de 2020) em que o réveillon foi comemorado numa quarta-feira, foram apurados os seguintes números: 33 acidentes, 12 acidentes graves, 44 feridos e nenhum óbito.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.