Luciano Pingo se licenciará do cargo e dentista será a primeira mulher no comando da Prefeitura de Ibatiba

O prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo, se licenciará das atividades do Poder Executivo no próximo dia 5, durante o período de 14 dias. A vice-prefeita Dra. Criziane Moreno assume o cargo interinamente e se tornará a primeira prefeita na história da “Terra dos Tropeiros”.

Através do Processo Administrativo nº 000501/2021, o prefeito Luciano Pingo requereu a Procuradoria-Geral do município que garanta todos os trâmites para a licença ser iniciada no dia 5 e com previsão de término no dia 18 de fevereiro. Nesse período o prefeito não receberá salário e a iniciativa se encontra embasamento no Art. 74 – III da Lei Orgânica Municipal.

Inaugurações de obras, autorizações de novos projetos e transmissão do cargo para a vice-prefeita serão algumas das atividades que serão realizadas no dia 4 de fevereiro (quinta-feira) e que possivelmente contará com a presença da vice-governadora Jaqueline Moraes, dentre outras autoridades do Estado.

“Minha programação era licenciar-se no dia 29 de janeiro, mas por questões internas e administrativas alterei para o dia 5 de fevereiro e neste período de 14 dias irei cuidar de questões particulares, além de descansar um pouco. Tenho orgulho de transmitir o cargo a nossa vice-prefeita Dra. Criziane Moreno e garantir a amiga, ser a primeira prefeita da história da Terra dos Tropeiros”, destacou o prefeito Luciano Pingo.

