Prefeito de Alegre decreta estado de emergência financeira e administrativa

Por Redação - Redação 91

O prefeito Nirrô decretou, nesta segunda-feira (4), estado de emergência financeira e administrativa em Alegre, por conta da ausência de produtos essenciais para o funcionamento da máquina pública. A medida, publicada hoje, no Diário Oficial, permite a Prefeitura realizar compras e contratações emergenciais sem a necessidade de licitação de produtos e serviços essenciais, como remédios, manutenção de veículos e até combustível.

No discurso de posse, na última sexta-feira (1º), Nirrô pediu a compreensão da população e expôs a situação crítica da Prefeitura. “O município começou 2021 impossibilitado de adquirir legalmente, através de licitação, combustível para abastecer a frota, medicamentos, material de construção, pó de café, materiais de papelaria e a contratação de empresa para realizar a manutenção da frota, além do déficit no sistema de previdência da Prefeitura, que chega à cifra de R$ 269 milhões.

“Peço à população, que nessa primeira semana, possa nos dar um voto de confiança. Estamos estudando a adoção de medidas urgentes para promover o reequilíbrio financeiro da prefeitura. E ainda nas primeiras semanas, faremos outro Decreto regulamentando projetos e diretrizes e dando providências para contenção de gastos no poder público municipal”, pediu Nirrô durante o discurso de posse.

As justificativas do decreto variam desde a ausência de contratos para aquisição de medicamentos, combustíveis, materiais de construção e de limpeza, coleta de lixo hospitalar e limpeza urbana, vários parcelamentos e uma dívida com a Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. (ESCELSA) no valor de R$ 2,33 milhões, que ainda será negociada com a prestadora de serviço.

O decreto 11964/2021 tem validade de 90 dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Veja o vídeo da posse de Nirrô

