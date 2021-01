Polícia recupera equipamentos furtados em oficina de Cachoeiro 

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 50

Investigadores do Departamento Especializado de Investigações Criminais de Cachoeiro de Itapemirim recuperaram nesta terça-feira (26), equipamentos furtados em uma oficina, que fica no bairro Marbrasa, na madrugada do último domingo (24).

Após receber as imagens, a equipe identificou o suspeito, e com a ajuda de colaboradores, encontrou o homem no bairro.

O detido, que tem 24 anos, confessou ter furtado as lixadeiras e serras e identificou à polícia as pessoas para quem vendeu os equipamentos. Ele disse, ainda, que é usuário de drogas.

O suspeito foi ouvido e liberado por não se encontrar em estado flagrancial e vai responder Inquérito Policial por furto qualificado. Os dois nacionais que compraram as ferramentas por crime de receptação.

