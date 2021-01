Polícia prende suspeito de matar homem por causa de cachaça no ES 

Por Redação - Redação 210

A equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia prendeu um homem de 47 anos, suspeito de matar um conhecido a pauladas.

A prisão foi realizada nesta sexta-feira (08), no distrito de Guaraná, em Aracruz.

O crime ocorreu no dia 02 de janeiro, no bairro Diadema, em Nova Venécia. O titular da DHPP de Nova Venécia, delegado Wilian Dobrovosk, relatou que o crime teve motivação fútil. “Vítima e autor tiveram um desentendimento, porque o autor queria a cachaça que estava com a vítima. Na briga, o autor desferiu golpes com um pedaço de madeira”, explicou o delegado.

A vítima foi socorrida e passou quatro dias internada, mas acabou falecendo no dia 06 de janeiro.

A DHPP de Nova Venécia iniciou as investigações logo após o fato e representou pela prisão do suspeito. A justiça expediu o mandado de prisão preventiva e, nesta sexta, a equipe deu cumprimento. O suspeito foi conduzido ao Centro de Detenção Provisória de Linhares.

O inquérito policial está em fase de conclusão e o investigado será indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil.

