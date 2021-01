Polícia prende em Cachoeiro mais um envolvido na execução de frentista

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 104

A Polícia Civil prendeu, na tarde desta sexta-feira (22), o homem acusado de ser o executor dos disparos que matou o frentista Reginaldo dos Santos Ramos. O crime aconteceu em outubro de 2020. O suspeito tem 22 anos de idade e foi encontrado no Bairro Santo Antônio, em Cachoeiro de Itapemirim. À polícia, o rapaz disse que sofreu um acidente automobilístico em dezembro e que não se lembrava de nada que tinha ocorrido.

Na última quarta-feira (20), um outro homem também foi preso em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, por envolvimento no crime. Ele confessou ter sido o motorista do veículo que deu fuga para o executor. Foi decretada, ainda, a prisão temporária de um terceiro indivíduo que estaria envolvido no crime. O homem está foragido.

Entenda o caso

Reginaldo trabalhava em um posto de combustíveis 24h, na rua Bernardo Horta, no Guandu, região central de Cachoeiro de Itapemirim, quando foi morto a tiros durante a madrugada do dia 10 de outubro de 2020.

Imagens de videomonitoramento mostraram o momento em que a vítima, de 36 anos, foi abordado por um criminoso, às 02h46. Armado, o criminoso pediu que o funcionário entregasse o dinheiro. Sem reagir, o frentista entregou o valor e, mesmo assim, o bandido atirou várias vezes antes de fugir. Reginaldo foi morto com cinco tiros.

