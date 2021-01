Polícia encontra celular roubado com ajuda do GPS e prende três em Cachoeiro

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 163

A Polícia Militar fez uma grande apreensão de drogas e dinheiro proveniente do tráfico nesta quinta-feira (14) em Cachoeiro de Itapemirim. O fato aconteceu por volta das 20h30 na rua Maria de Araujo Vieira, no bairro Abelardo Machado.

Segundo informações dos militares, após uma ocorrência de roubo de celular, a polícia seguiu o rastreamento do GPS do aparelho e visualizou uma moto com as mesmas características da utilizada no crime. O local é conhecido dos militares, onde reside um homem de 33 anos, suspeito de envolvimento em materiais ilícitos.

Junto ao proprietário da residência, foram detidos uma mulher de 30 anos, e homem de 23 anos, além de apreendido R$ 1.149,00 em espécie, uma pistola semiautomática carregada e um carregador com nove munições, 70 gramas de maconha divididas em duas porções, 15 gramas de crack, dois aparelhos celulares, o chip do celular roubado, embalagens para endola e uma balança de precisão.

A vítima reconheceu o capacete e a moto como sendo a que foram utilizadas no roubo. O veículo e materiais apreendidos, juntamente com os detidos, foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

