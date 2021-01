Polícia Civil desmantela associação criminosa ligado ao tráfico em Itapemirim

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 72

Três suspeitos de 27, 38 e 34 anos foram detidos, na madrugada desta sexta-feira (29), durante escala especial da equipe de policiais civis da 9° Delegacia Regional de Itapemirim. A ação tinha como objetivo principal o cumprimento do mandado de busca e apreensão referente a investigações realizadas em Marataízes, sobre uma associação criminosa ligada ao tráfico de drogas.

Segundo o responsável pela operação, delegado Edson Lopes Junior, os mandados são referentes a uma investigação presidida pelo delegado Renato Perim Barcelos, titular da Delegacia de Polícia de Marataízes.

“No bairro Pontal, os policiais conseguiram localizar 250 gramas de cocaína pura, na posse de um suspeito de 34 anos. Ele confessou a prática da comercialização dos entorpecentes, razão pelo qual foi autuado, em flagrante, por tráfico de drogas e encaminhado para o presídio”, disse Lopes Junior.

Dentro da mesma investigação, foram cumpridos mandados de busca em duas residências nos bairros Pontal e no Centro, em Itapemirim. “Embora não tenhamos encontrado material entorpecente, foram arrecadados elementos de prova que corroboram com as investigações e as prisões, que devem ser requeridas nos próximos dias junto à segunda fase da operação”, contou o delegado.

Ao final das diligências, foram detidos dois suspeitos de 27 e 28 anos. Ambos tinham mandados de prisão preventiva em aberto. “No caso do suspeito de 27 anos, o mandado de prisão era por tráfico de drogas. Já o suspeito de 28 anos, era por crime de roubo, sendo indiciado também por crimes em vários comércios da cidade”, explicou Lopes Júnior.

