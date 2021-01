PM prendeu mais de 1500 pessoas nas cidades de Cachoeiro, Vargem Alta e Castelo em 2020

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 121

O 9º Batalhão da Polícia Militar, que abrange os municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Castelo e Vargem Alta, divulgou os resultados de sua atuação no ano de 2020. Apesar de ser sempre comparativo ao ano anterior, neste ano haverá comparações com o ano de 2019, por ter sido um período atípico com a Covid-19.

Ao todo foram 1.583 pessoas detidas, com 28.611 pessoas abordadas. Em termos gerais houve um decréscimo em alguns crimes, tais como homicídios, roubo a estabelecimentos comerciais, furtos em residência, cumprimentos de mandados de prisão, roubos em vias públicas, roubos a veículos, pessoas abordadas.

Também foram apreendidas 18.837 unidades de drogas, fato que mais que dobrou com o uso do Cão Messi. Em nota o comando do 9º Batalhão disse que, apesar dos números, não há muito o que comemorar com os resultados, tão somente em respeito à quantidade de pessoas mortas pela doença no ano que passou.

Entretanto, há muito o que se elogiar a tropa, pois ficaram nas ruas enquanto a maioria estava em home office ou afastado por férias em suas residências.

“Nossos policiais não desfrutaram de tal benefício e, diuturnamente continuaram a combater de frente o crime e atendendo à sociedade em suas capacidades máximas. Nossos heróis alcançaram números extremos mesmo durante a pandemia e a consequência foram os melhores resultados que poderíamos ter”, completa a nota.

