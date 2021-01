PM apreende vasta quantidade de drogas em Cachoeiro 

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 111

Advertisement

Advertisement

Militares apreenderam no último sábado (16), 94 buchas de maconha, 240 pedras de crack, uma porção de 50 gramas da mesma droga, nove pinos grandes de cocaína, 135 pinos menores de cocaína, 20 munições calibre 9mm, além de balança de precisão e material para embalar as drogas.

Continua depois da publicidade

Todo material foi encontrado com ajuda do cão policial Messi, na travessa Pedro Vivacqua, Itaoca, em Cachoeiro de Itapemirim. O homem que estava com a droga fugiu por um córrego quando viu a PM, deixando todo material para trás.

As drogas foram encaminhadas para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde ficaram à disposição da Justiça. Agora, a polícia está a procura do suspeito, e pede a população que denuncie por meio do 181 ou 190.

Continua depois da publicidade

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.