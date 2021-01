Paulo Minete e Tarcisio Bottacin tomam posse em Venda Nova do Imigrante

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 27

O prefeito eleito de Venda Nova do Imigrante, Paulo Minete (Cidadania), e o vice, Tarcisio Bottacin (Dem), tomaram posse nesta sexta-feira (1º). A cerimônia aconteceu às 9h, no Centro Cultural e Turístico do município. O prefeito agradeceu os vendanovenses pela votação e afirmou que se compromete a trabalhar com transparência e comprometimento.

“Em primeiro lugar externamos nossa gratidão ao povo vendanovense pela oportunidade que nos confiaram, nos elegendo prefeito e vice na eleição mais concorrida da história de Venda Nova. Com todo respeito e compromisso vamos trabalhar muito, como empregados do povo que somos, para atender os anseios da nossa população”.

Ele falou ainda sobre a união dos poderes neste momento crítico em todo mundo por causa da pandemia. “Nós vamos ter muitas demandas e ainda estamos em um momento crítico da pandemia. Mais do que nunca precisamos da união de todos os poderes para cuidar do município da melhor forma possível. O executivo está de portas abertas para fazer essa parceria. Com muito planejamento, transparência e comprometimento vamos enfrentar os desafios e contribuir ainda mais com o desenvolvimento de Venda Nova. Nossa principal meta é entregar nosso município muito melhor do que quando assumimos, e nós vamos fazer isso”, disse Paulo Minete.

