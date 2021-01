Partidas agitam os Campeonatos Brasileiros neste final de semana; confira as classificações

Por Redação - Redação 19

Em meio à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), teremos um primeiro final de semana do ano atípico, repleto de partidas de futebol. Nos Campeonatos Brasileiros, somente não haverá jogos pela Série A.

Na Série D, as quartas de final começam no sábado (2). As quatro equipes que avançarem desta fase da competição, além de permanecerem na briga pelo título, vão assegurar uma vaga na Série C de 2021.

No sábado (2), com transmissão da TV Brasil, Floresta-CE e América-RN entram em campo no Castelão, em Fortaleza. O confronto será realizado às 16h (horário de Brasília). Na sequência, às 19h, a bola rola no estádio Municipal de Mirassol, na cidade Mirassol-SP. O duelo será entre Mirassol e Aparecidense-GO.

No domingo (3) as duas partidas serão disputadas às 16h. A TV Brasil transmite Marcílio Dias-SC e Altos-PI no Gigantão das Avenidas, na cidade de Itajaí-SC. Na Arena da Amazônia, em Manaus, o Fast-AM vai encarar o Novorizontino-SP.

Confira aqui a classificação da Série D

Série C do Campeonato Brasileiro

Pela segunda fase da terceira divisão do Campeonato Brasileiro, a quarta rodada começa neste sábado (2). O Vila Nova-GO vai receber o Brusque-SC no estádio Oba, na capital Goiânia. A partida será realizada às 17h. No domingo (3), às 18h, o Santa Cruz-PE enfrenta o Ituano-SP no estádio do Arruda, no Recife. Em seguida, às 20h, Ypiranga-RS e Remo-PA. jogam no Colosso da Lagoa, em Erechim-RS,

Na segunda-feira (4), Londrina e Paysandu fecham a rodada no Estádio do Café, em Londrina-PR, às 20h.

Confira aqui a classificação da Série C

Série B do Campeonato Brasileiro

O sábado (2) será de confrontos entre equipes da parte de cima e de baixo na tabela. Buscando o acesso à Série A, o vice-líder América-MG vai duelar com o sexto colocado Guarani-SP. O jogo vai acontecer no estádio Brinco de Ouro, em Campinas-SP, às 21h. Um pouco mais cedo, às 16h30, CSA-AL (quinto colocado) e Sampaio Corrêa-MA (oitavo colocado) entram em campo no Rei Pelé, em Maceió.

Às 18h45, na Arena Barueri, no município de Barueri, o lanterna Oeste-SP vai enfrentar o Figueirense-SC, que é o primeiro time acima da zona de rebaixamento (16º colocado). No domingo (3), a líder Chapecoense-SC encara o Brasil de Pelotas-RS na Arena Condá, em Chapecó. O confronto inicia às 16h. Na sequência, Vitória-BA recebe o Operário-PR no Barradão. A bola começa rolar em Salvador às 18h15.

A 32ª rodada encerra na segunda-feira (4) com dois confrontos. Paraná e Botafogo-SP jogam no Durival Brito, em Curitiba, às 17h. E, por fim, Confiança-SE duela com o Náutico-PE no Batistão, em Aracaju, às 20h.

Confira aqui a classificação da Série B

Série A do Campeonato Brasileiro

Na Série A não teremos partidas neste final de semana, a 28ª rodada começa somente na próxima quarta-feira (6).

Confira aqui a classificação da Série A

