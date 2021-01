Oportunidade: ES oferta mais de 200 vagas em residência para várias áreas da Saúde 

Por Redação - Redação 63

O Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi) está ofertando mais de 200 vagas em residências para o ano de 2021. São 59 vagas para o Programa de Residência Médica e 144 vagas para os Programas de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva (ênfase em Vigilância em Saúde), Saúde da Família, Saúde Mental e Cuidados Paliativos.

As inscrições terão início às 9 horas do próximo dia 08 e seguem até as 12 horas do dia 11 de fevereiro (horário de Brasília) e serão realizadas exclusivamente pela internet, em formulário eletrônico disponível em www.objetivas.com.br. A taxa da inscrição é de R$ 400,00 para o Programa de Residência Médica e de R$ 200,00 para o de Multiprofissional.

Além disso, o envio de todos os documentos para concorrer no processo deve ocorrer de forma on-line, não havendo quaisquer outras formas ou prazos para recebimento da inscrição.

As provas serão aplicadas no dia 20 de fevereiro e serão compostas por etapa única de avaliação constituída de prova objetiva, de caráter eliminatório/classificatório. Já o início das atividades, está marcado para 1º de março deste ano.

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, ressaltou a importância do investimento estadual na educação. “A agenda de formação profissional em saúde é uma atribuição constitucional definida ao Sistema Único de Saúde pelo Art. 200 da Constituição e reforçada pela Lei Orgânica. As residências em saúde no Espírito Santo fazem parte de uma agenda estratégica e acompanhada pelo governador Renato Casagrande. Acreditamos na educação pelo trabalho, no treinamento em serviço, na formação que, além de diplomar, desenvolve competências capazes de transformação a resolutividade do SUS”, desse.

O ICEPi informa que em caso de dúvidas ou pedido de esclarecimentos, os candidatos poderão esclarecê-las por meio do link https://www.objetivas.com.br/duvidas. Caso as respostas para as perguntas frequentes que constam no link não atendam à demanda do candidato, ele poderá entrar em contato com a Objetiva Concursos, por meio do telefone (51) 3335-3370, exclusivamente em dias úteis ou por meio da opção “Entre em Contato”.

Vagas para o Programa de Residência Médica

Serão ofertadas quatro vagas para o Programa de Acupuntura; quatro vagas para Homeopatia, 24 vagas para o Programa de Medicina de Família e Comunidade e duas vagas para o Programa de Medicina Intensiva. Ambos os programas têm duração de dois anos.

Para a residência em Psiquiatria são nove vagas e para Pediatria 16 vagas, com duração de três anos. O edital está disponível neste link.

Poderão se inscrever os candidatos que tenham concluído o curso de Medicina em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação; que estejam na condição de estudante concluinte do Curso de Medicina em instituição reconhecida pelo MEC desde que o conclua antes da data da matrícula; ou que tenham concluído o Curso de Medicina no exterior, brasileiros ou não, desde que tenham o diploma de médico validado por instituição nacional e inscrição no CRM/ES, de acordo com o previsto na legislação em vigor.

Vagas para o Programa Residência Multiprofissionais

São 144 vagas disponíveis para Programa Residência Multiprofissionais em Saúde Coletiva (ênfase em Vigilância em Saúde), Saúde da Família, Saúde Mental e Cuidados Paliativos, que englobam categorias profissionais formados em Biologia, Enfermagem, Farmácia, Medicina Veterinária, Odontologia, Psicologia, Fisioterapia, Serviço Social, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Nutrição. O programa tem carga horária de 60h semanais, com duração mínima de dois anos e em regime de dedicação exclusiva.

Para Saúde Coletiva (ênfase em Vigilância em Saúde) são 36 vagas; para Cuidados Paliativos, 28 vagas; Saúde Mental são 20 vagas; e 60 vagas para Saúde da Família.

A discriminação de categorias profissionais para cada programa multiprofissional está disponível no edital, clicando aqui.

ICEPi amplia residências de norte a Sul do Estado

Iniciado em março de 2020, os programas de Residências Médicas e Multiprofissionais do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), contam atualmente com 154 residentes em sete municípios capixabas.

A estratégia é ofertar programas de forma descentralizada, para garantir a todas regionais do Espírito Santo formação profissional de qualidade e possibilitar a fixação de profissionais fora da Região Metropolitana.

“Temos por objetivo formar profissionais de saúde especialistas, com visão humanista, reflexiva e crítica. Que sejam qualificados para o exercício em suas especialidades e conhecedores dos diferentes cenários da rede de saúde”, destacou a coordenadora do Núcleo de Residências em Saúde, Clarice Sampaio Cunha.

