"O Espírito Santo está preparado", diz Casagrande após aprovação de duas vacinas contra a Covid-19 pela Anvisa

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 154

Advertisement

Advertisement

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, neste domingo (17), o uso emergencial de duas vacinas contra a Covid-19: a Coronavac e a da Universidade de Oxford. Em entrevista logo após o anúncio, o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que o país está se organizando para enviar as doses aos Estados e que a campanha de vacinação deve começar na próxima quarta-feira (20) em todos os Estados do país.

Continua depois da publicidade

Em suas redes sociais, o governador Renato Casagrande comemorou a aprovação e disse que o Estado já está preparado para começar a vacinar a população. “A aprovação das vacinas do Butantan e Fiocruz pela Anvisa é o primeiro passo para vencermos definitivamente o vírus. O Espírito Santo está preparado com agulhas, seringas e toda a logística para dar início ao Plano Nacional de Imunização assim que as vacinas chegarem”, disse o governador.

A aprovação das vacinas do Butantan e Fiocruz pela Anvisa é o primeiro passo para vencermos definitivamente o vírus. O Espírito Santo está preparado com agulhas, seringas e toda a logística para dar início ao Plano Nacional de Imunização assim que as vacinas chegarem. #VemVacina — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) January 17, 2021

O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, disse, ao falar do resultado da votação, que os medicamentos são confiáveis e foram certificadas pela agência. “A imunidade com a vacinação leva algum tempo para se estabelecer. Portanto, mesmo vacinado, use máscara, mantenha o distanciamento social e higienize suas mãos. Essas vacinas estão certificadas pela Anvisa, foram analisadas por nós brasileiros por um tempo, o melhor e menor tempo possível. Confie na Anvisa, confie nas vacinas que a Anvisa certificar e quando ela estiver ao seu alcance vá e se vacine.”

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.