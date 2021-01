Novo Terminal de Itaparica é entregue à população de Vila Velha

Por Redação - Redação 23

O Governo do Estado entregou à população, nesta sexta-feira (22), o novo Terminal Urbano de Itaparica, em Vila Velha. Foram investidos R$ 12,2 milhões na reconstrução do espaço, que estava fechado desde julho de 2018 por conta de problemas na estrutura do telhado. O Novo Terminal Itaparica volta a funcionar totalmente remodelado, com design e materiais modernos. A operação do terminal começa nesta segunda-feira (25), com 39 linhas de ônibus que vão atender a 40 bairros do município.

A inauguração do Novo Terminal Itaparica teve a presença do governador Renato Casagrande, além de autoridades e lideranças comunitárias da região de abrangência do terminal.

“Essa é uma obra esperada há muito tempo pelos usuários. Assumimos o Governo já com esse problema para resolver, pois o terminal foi desmontado no meio de 2018. Mas se recebemos um problema, resolvemos. Esse terminal é importante que atende a Região V e que causou muito transtorno para muita gente ao ficar esse tempo fechado. Ele começa a operar nesta segunda-feira e nos enche de orgulho por ser um terminal moderno e com uma arquitetura linda. Essa obra mostra que uma de nossas prioridades é o transporte público da Região Metropolitana”, afirmou Casagrande.

O processo de reconstrução contou com a instalação de membranas tensionadas na cobertura da nave principal e em duas marquises para proteção dos usuários que irão utilizar o embarque dos coletivos. Esta nova cobertura apresenta maiores dimensões, com tecnologia inovadora, proporcionando uma estrutura mais leve e integrada à paisagem urbana.

A tecnologia utilizada na nova cobertura é mesma aplicada em obras de grande porte em todo o mundo, como a cobertura do Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, no novo paddock do Circuito de Interlagos, em São Paulo, além da Estação de metrô de Frankfurt, Estação de Berlim e em vários terminais rodoviários na Europa.

A cobertura conta ainda com chapéus de proteção e pontos de luz em baixo da membrana. Foram instaladas ainda fitas conhecidas como “rabo de peixe”, também de membrana tensionada, de quase 7 metros para abrigo de passageiros nas duas entradas de acesso. Além de bonito e moderno, o material da cobertura é uma tecnologia confortável, já que suporta muito peso, não pega fogo e absorve até 92% de raios UV em altas temperaturas, o que mantém o clima estável e constante, trazendo conforto ao usuário.

A estrutura está totalmente repaginada com novas bilheterias, guaritas, revisão de todas as instalações elétricas, hidráulicas, combate a incêndio e descarga atmosférica. Foram instalados novos bicicletários, bebedouros, lixeiras, bancos em pontos estratégicos e implantada uma iluminação cênica moderna em LED.

Os dois acessos para entrada e saída de pedestres e os portões contam agora com fechamento em tela nylofor, foi feito um segundo polimento em todo o piso da plataforma incluindo ladrilhos em atenção ao programa de acessibilidade. Foram feitas melhorias nos módulos comerciais padronizando todos os pontos em pastilhas azuis, uniformizando a estrutura, trazendo modernidade arquitetônica e um novo conceito com estrutura metálica.

Para retomar as operações e cumprir com o compromisso com a região de Vila Velha e Cariacica, o Terminal conta com 37 novas baias por onde devem circular 32 linhas. A estimativa é de que, diariamente, aproximadamente 55 mil passageiros devam transitar pelo local.

O diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), Luiz Cesar Maretto Coura, falou da importância da celeridade nas obras mesmo durante o período de pandemia. Ele comemorou ainda a entrega da obra antes do fim do contrato, que acabaria no final de março.

“No primeiro dia de trabalho, entendemos que a conclusão do Terminal de Itaparica seria nossa prioridade máxima e assim o fizemos. A empresa contratada começou as atividades em março do ano passado e nos empenhamos para entregar as obras o mais rápido possível. Mesmo em situação de pandemia, aumentamos não só maquinário e pessoal, mas também a carga horária de trabalho, as equipes trabalharam inclusive aos fins de semana. O DER acompanhou diariamente o desenvolvimento das obras. O novo Terminal Urbano de Itaparica já é uma realidade com impacto direto de melhoria na mobilidade da Grande Vitória, principalmente para o povo vilavelhense”, disse Maretto.

Início das operações

O Novo Terminal Itaparica retoma suas operações nesta segunda-feira (25), com 39 linhas de ônibus que vão atender a 40 bairros do município de Vila Velha, em especial, a Região V com 25 bairros atendidos. São 13 baias troncais e 21 baias alimentadoras em uma área total de 39.658,82 metros quadrados, sendo 28.780,62 metros quadrados de área pavimentada. A instalação tem quatro blocos de banheiros públicos masculinos e quatro femininos – com banheiros adaptados –, além de oito lojas.

Com o retorno do funcionamento do Terminal Itaparica também está sendo criada uma linha, a 552 – T. CAMPO GRANDE/T. ITAPARICA VIA ROD. LESTE OESTE, que fará o percurso pela Rodovia Leste-Oeste, diminuindo o tempo de integração entre os dois terminais. A linha já começa a operar nesta segunda-feira. Também as linhas 581, 582, 585 e 593 passarão a fazer itinerário pela Rodovia Leste Oeste. Todas as linhas que retornam para Itaparica foram reprogramadas para ajustar horários aos itinerários e, assim, manter a frequência de partidas, tanto dos terminais quanto nos bairros.

Também integrarão no T. Itaparica, linhas procedentes de bairros de Cariacica, da região que compreende Campo Grande, Castelo Branco, Jardim Botânico, Padre Gabriel, entre outros. A nova linha 552 vai do T. Campo Grande para o T. Itaparica, e iniciará com uma frota operante de quatro ônibus, programados para realizarem 40 viagens em dias úteis, significando uma capacidade de atendimento estimada de 1.300 passageiros, que terão um deslocamento mais rápido entre os municípios de Cariacica e Vila Velha, com integração entre os Terminais de Campo Grande e Itaparica.

Quando a operação precisou ser transferida para o T. Vila Velha, três linhas foram suspensas (já existiam linhas em Vila Velha com o mesmo itinerário). Agora, as linhas 611, 656 e 661 voltam a operar no novo T. Itaparica. Também as linhas que hoje fazem ponto final ao lado do Boulevard Shopping, voltam a parar no terminal.

Ao longo da semana, agentes da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) vão monitorar a operação e fazer os ajustes que eventualmente necessitem ser aplicados.

Bairros atendidos: Araçás, Ulisses Guimarães, João Goulart, Vale Encantado, Nomília, Barra do Jucu, Balneário Ponta da Fruta, 23 de Maio, Ponta da Fruta, Parque Residencial Terra Vermelha, Interlagos, Itaparica, Cidade da Barra, Praia das Garças, Jóquei de Itaparica, Riviera da Barra, São Conrado, Aeroclube, Santa Paula I, Santa Paula II, Retiro do Congo, Darly Santos, Pontal das Garças, Recanto da Sereia, Praia dos Recifes, Guaranhuns, Morada da Barra, Nova Itaparica, Barramares, Jabaeté, Praia da Costa, Itapoã, Divino Espírito Santo, Ibes, Brisamar, Jardim Colorado, Novo México, Praia das Conchas, Recanto dos Pássaros, Vila Nova, Morada do Sol e Praia do Sol.

Linhas em operação

501 – T. JACARAIPE / T. ITAPARICA VIA T. CARAPINA/3ª PONTE

508 – T. LARANJEIRAS / T. ITAPARICA VIA 3ª PONTE/CAMBURI

532 – T. ITAPARICA / PRAÇA EUCALIPTO – CIRCULAR

551 – T. JACARAIPE / T. ITAPARICA VIA T. CARAPINA / 3ª PONTE

552 – T. CAMPO GRANDE/T. ITAPARICA VIA ROD. LESTE OESTE

557 – T. ITAPARICA / VIA D.SANTOS/AV / VITÓRIA/3ª PONTE – CIRCULAR

558 – T. VILA VELHA/ VIA 3ª PONTE/AV / VITÓRIA / DARLY SANTOS

560 – T. VILA VELHA/ VIA 3ª PONTE/AV / VITÓRIA / DARLY SANTOS

581 – T. ITAPARICA / BELA VISTA VIA C.BRANCO / LESTE-OESTE –CIRCULAR

582 – PADRE GABRIEL / T. ITAPARICA VIA C. BRANCO / LESTE-OESTE

585 – JARDIM BOTÂNICO / T. VILA VELHA VIA LESTE-OESTE

588 – T.CAMPO GRANDE / T.ITAPARICA VIA ITAPEMIRIM / VALE ENCANTADO

593 – VISTA LINDA / T. VILA VELHA, VIA BAIRRO LIBERDADE

600 – T. IBES / T. ITAPARICA VIA ARAÇAS

603 – T. IBES / T. ITAPARICA VIA COLORADO

609 – T. ITAPARICA / BARRA DO JUCU – CIRCULAR

610 – T. VILA VELHA / T. ITAPARICA VIA JÓQUEI DE ITAPARICA

611 – T. ITAPARICA / PRAIA DA COSTA VIA ITAPOÃ/CREFES – CIRCULAR

612 – PARQUE R. TERRA VERMELHA / T. ITAPARICA VIA ULISSES GUIMARÃES

613 – PONTA DA FRUTA / T. ITAPARICA VIA ROD. DO SOL

614 – T.J.AMÉRICA/T.ITAPARICA VIA COBILÂNDIA/J.MARILÂNDIA/RIO MARINHO / V. GAMA

616 – T. ITAPARICA / MORADA DA BARRA VIA BARRAMARES – CIRCULAR

617 – T. ITAPARICA / JOÃO GOULART VIA AV. CALIFÓRNIA – CIRCULAR

618 – T.ITAPARICA / SÃO CONRADO VIA ROD. DO SOL – CIRCULAR

619 – T. ITAPARICA / BALNEÁRIO DE PONTA DA FRUTA – CIRCULAR

624 – T. SÃO TORQUATO / T. ITAPARICA VIA RIO MARINHO / COBILÂNDIA

626 – T. IBES/ T. SÃO TROQUATO, VIA VALE ENCANTADO / JARDIM MARILÂNDIA

636 -T. VILA VELHA / T. ITAPARICA VIA S. MONICA/SOTECO

652 – T. ITAPARICA / PONTAL DAS GARÇAS – CIRCULAR

653 – BAIRRO NORMILIA / T. VILA VELHA, VIA ULISSES GUIMARÃES

654 – LAGOA JABAETÉ / T. ITAPARICA VIA AV. AMARAL PEIXOTO

655 – T. ITAPARICA / SANTA PAULA – CIRCULAR

656 – T. VILA VELHA / T. ITAPARICA VIA ROD. DO SOL

657 – XURI / T. ITAPARICA VIA BARRAMARES

659 – T. VILA VELHA / RETIRO DO CONGO

660 – T. SÃO TORQUATO / T. ITAPARICA VIA VILA GARRIDO

661 – T. ITAPARICA / PRAÇA VILA VELHA – CIRCULAR

669 – VILLAGE DO SOL / T. ITAPARICA VIA ROD. DO SOL

672 – TREVO DE SETIBA / T. ITAPARICA VIA ROD. DO SOL

Dados técnicos

Nome: Juiz Alexandre Martins Filho

Localização: Rodovia Darly Santos – Bairro Itaparica – Vila Velha

Ano Início da Obra: 2007

Data de Inauguração: 25/04/2009

Entrada em Operação: 26/04/2009

Área do Terreno: 39.658,82 m²

Área Construída das Edificações: 9.430,84m²

Nº de Baias Troncais: 13

Nº de Baias Alimentadoras: 21

Latitude: 20°23’30.48″S

Longitude: 40°19’17.07″O

Área de plataforma – 6.322,55 m²

Área pavimentada – 28.780,62 m²

Área verde – 4.364,90 m²

Área de banheiro – 235,25 m²

Área administrativa – 230,67 m²

