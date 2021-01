Nova remessa com mais de 16 mil doses da CoronaVac chega ao Espírito Santo

Por Redação - Redação 11

O Espírito Santo está recebendo uma nova remessa com 16.200 doses da CoronaVac, do Instituto Butantan. O lote chega um dia após o Estado receber 35.500 doses da vacina da Oxford-AstraZeneca. A previsão é que o voo com as novas doses da vacina contra o novo Coronavírus (Covus-19) desembarque em Vitória no início da noite desta segunda-feira (25).

O novo lote da CoronaVac dará continuidade à vacinação dos grupos prioritários já definidos. As doses serão encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria da Saúde (Sesa), em Vitória, para serem distribuídas às Regionais da Saúde e municípios a partir desta terça-feira (26).

Assim como as primeiras doses encaminhadas na última segunda-feira (18), a vacina do Butantan será aplicada em um intervalo de quatro semanas, para isso, a Secretaria da Saúde realizará uma nova distribuição às Regionais, o que deve ocorrer na terceira semana do mês de fevereiro.

“Para este momento, as novas doses da CoronaVac serão disponibilizadas a uma quantidade de trabalhadores da saúde que estão na linha de frente do combate à Covid-19. A ampliação do população-alvo, como idosos acima de 75 anos não institucionalizados, acontecerá com o recebimento de mais doses e para isso, aguardamos a previsão do Ministério da Saúde”, explicou a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis da Sesa, Danielle Grillo.

Até às 15h desta segunda-feira, 10.656 mil pessoas do público-alvo foram vacinadas no Estado. Os dados são do Programa Estadual de Imunizações, da Secretaria da Saúde (Sesa). Os municípios da Região Metropolitana de Saúde realizaram, até o momento, a imunização de 3.393 mil pessoas; nos municípios da Região Sul foram 4.094; nos municípios da Região Central foram 2.102 vacinados; e os municípios da Região Norte totalizaram 1.067 pessoas imunizadas.

Vacina Oxford-AstraZeneca serão distribuídas a dez municípios

As 35.500 doses da vacina da Oxford-AstraZeneca recebidas pelo Espírito Santo começaram a ser distribuídas à regionais de saúde e aos municípios capixabas na tarde desta segunda. De acordo com a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis da Sesa, a distribuição da Oxford-AstraZeneca faz parte da estratégia estadual para ter perda zero do imunizante.

“Trabalhamos com o ideal de perda zero por se tratar de um insumo escasso, por isso precisamos, estrategicamente falando, otimizar os imunizantes da Oxford-AstraZeneca em municípios maiores, devido ao tempo de validade de cada frasco. O objetivo é que quando a produção passar a ser feita pela Fiocruz, consigamos ampliar para os demais municípios, pois com a produção nacional, conseguiremos diminuir de 10 para 5 doses cada frasco, dando mais otimização ao produto”, explicou Danielle Grillo.

Confira aqui a tabela com o quantitativo de doses distribuídas até o momento aos municípios.

