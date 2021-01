No Sul do ES, 11 cidades já decidiram retornar às atividades nas creches; veja quais são

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 230

No Sul do Espírito Santo, 11 cidades já definiram a volta às aulas nas creches em fevereiro. Do total, 12 municípios ainda não sabem se as atividades vão retornar para os pequenos e quatro deles disseram que não vão reabrir as creches.

Os dados fazem parte de uma pesquisa da Associação dos Municípios do Espírito Santo e da União Nacional dos Dirigentes Municipais (Umdime). No Sul, apenas Ibitirama não respondeu às respostas enviadas pelas associações.

Em todo o Estado, 98% dos municípios retornarão às aulas neste ano, sendo que 91% retornarão em fevereiro e 7% em março. Ao todo, 76 dos 78 municípios do Estado responderam ao questionário de retorno às aulas.

O levantamento também mostrou que 45% dos municípios retornarão às aulas de forma híbrida (presencial e online). A pesquisa ainda revela que 27% terão apenas aulas remotas, 3% presencial e 25% ainda não definiram o modelo das aulas.

