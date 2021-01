Nali e Cogo tomam posse da Prefeitura de Castelo

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 21

Advertisement

Advertisement

João Paulo Nali, do PTB, e seu vice, Renato Cogo, foi empossado, nesta sexta-feira (1º). Nali teve 33,07% dos votos. Foram 6.690 votos no total. Muito emocionado, o prefeito falou sobre seu comprometimento com a cidade, da honra de ter se tornado um cidadão castelense e agradeceu aos eleitores pela oportunidade de tornar-se prefeito.

Continua depois da publicidade

“O tempo do Senhor é muito precioso. Muitas vezes não entendemos. Hoje me emociono aqui para mostrar meu comprometimento com meu município. São 20 anos de um sonho que se traduzem no dia de hoje”, disse.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.