Mulher envolvida em acidente que matou jovem em Venda Nova é investigada como responsável por colisão

A condutora do Ford Ecosport, que se envolveu em um grave acidente que matou Diego Berude Alves, de 23 anos, é investigada como responsável pela colisão, segundo informou a Polícia Civil. A mulher foi ouvida na tarde desta segunda-feira (25). A batida aconteceu na noite da última quinta-feira (21), na ES-166, em Venda Nova do Imigrante, e envolveu, além do carro que a mulher dirigia, um táxi e uma motocicleta, pilotada por Diego.

A mulher e o namorado, que também se apresentou, prestaram depoimento e foram liberados. “A Polícia Civil (PC) esclarece que a liberação, neste momento, obedece às exigências da legislação brasileira, uma vez que a investigada não foi conduzida à delegacia no dia dos fatos, se apresentou espontaneamente hoje (segunda) e não existe previsão legal para prisão cautelar durante investigação de crime culposo”, informou a PC, em nota.

O caso segue sob investigação na Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Venda Nova do Imigrante, que coletará outros depoimentos e ainda receberá laudos pericial e cadavérico, que também compõem o inquérito policial.

Entenda o caso

Na ocasião, a mulher foi retirada do acidente pelo companheiro. Ele informou, no local, ter socorrido a companheira porque ela estava com um ferimento na cabeça. Durante a noite de quinta e madrugada de sexta-feira (22), policiais militares fizeram buscas em hospitais da região afim de fazer o teste do bafômetro, mas não encontraram a condutora. Nos demais envolvidos, o teste deu negativo.

Depois, os agentes fizeram buscas pela condutora na residência dela, mas nem ela e nem o esposo foram encontrados. Isso levou a polícia a iniciar processo investigativo sobre a possível causa da colisão e por quem teria sido provocada.

Como ocorreu o acidente

Diego seguia em uma Honda Biz, junto com a namorada, de 21 anos pela ES-166, no sentido Venda Nova. Segundo testemunhas o rapaz morava em Castelo e ia para o município deixar a namorada em casa.

Por causa do impacto, Diego morreu no local. A namorada dele foi socorrida para um hospital da Grande Vitória após receber os primeiros atendimentos feitos pelo Samu. Não há informações sobre o estado de saúde da jovem. O condutor do táxi teve escoriações leves.

