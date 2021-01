Motorista morre e carona fica ferido após capotamento em Guaçuí

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 1214

Um homem morreu, na madrugada deste sábado (30), após o carro que dirigia capotar. O acidente aconteceu na BR-482, próximo ao km 114, na localidade de São Pedro de Rates, zona rural de Guaçuí. O carona teve ferimentos leves.

Jaques Cartier Lourenço, de 38 anos, dirigia um Kadett prata. O carona, de 46 anos, disse que os dois estavam bebendo em Espera Feliz, Minas Gerais. Jaques o chamou para irem para Guarapari. Em Dores do Rio Preto, os dois pararam e ingeriram mais bebidas. Depois, Jaques acelerou demais o veículo e, segundo a vítima, perdeu o controle do veículo e capotou. O motorista foi arremessado para fora do veículo e morreu no local do acidente.

Os policiais militares acionaram a perícia e solicitaram um guincho para retirada do carro da pista. O local tem uma curva perigosa e pouco iluminada, difícil de sinalizar, segundo a PM.

A perícia chegou por volta das 5h. O corpo foi encaminhado o corpo ao Departamento Médico Legal (DML) de Cachoeiro de Itapemirim. Como se trata de rodovia federal, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para registrar a ocorrência.

