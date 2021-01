Limpeza anticoronavírus em Cachoeiro começa por distritos nesta semana

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 25

A Prefeitura de Cachoeiro segue com o trabalho de desinfecção de espaços públicos para combate à disseminação do novo coronavírus.

Nesta segunda (4), o serviço será realizado nos distritos de Itaoca, Coutinho e Conduru. Já na terça (5), a higienização será feita no Zumbi; na Pracinha do Rotary, no Otton Marins, e nas academias ao ar livre dos bairros Vila Rica e Centro.

Na quarta (6), serão contemplados o Ginásio do Aeroporto; a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h e o Centro Municipal de Reabilitação Física (Cemurf), no Marbrasa; o Centro de Atendimento Psiquiátrico Aristides Alexandre Campos (Capaac) e o Conselho Tutelar, no bairro Monte Cristo; o Centro de Assistência Social (Cras) de Jardim Itapemirim; a Unidade de Saúde do IBC e a Policlínica Municipal Bolívar de Abreu, no Santo Antônio.

O trabalho seguirá na quinta (7), nos bairros Luiz Tinoco da Fonseca (BNH de cima), Waldir Furtado Amorim (BNH de baixo), Coramara, Gilson Carone e Agostinho Simonato.

Para finalizar, na sexta (8), a limpeza será realizada nas áreas externas do Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes (PPG), no Baiminas, e do Pronto Atendimento Infantil (PAI), no Aquidaban; nas academias ao ar livre dos bairros Paraíso e Baiminas, e nos Centros de Treinamentos de Esportes de Areia (CTEA), no Amarelo e na Ilha da Luz.

Os espaços mais propensos a receber grande quantidade de pessoas, como pontos de ônibus, calçadas de comércio e entrada de supermercados, agências bancárias e farmácias, recebem a higienização.

Na ação, é utilizado o hipoclorito de sódio, desinfetante amplamente usado, em todo o mundo, como estratégia para eliminar vírus e bactérias em locais públicos.

As aplicações são realizadas com suporte de um pulverizador e de um caminhão-pipa, sempre a partir das 18h.

“O serviço de desinfecção dos espaços públicos para combater a disseminação do coronavírus é um trabalho que precisa, também, da colaboração da população, que deve continuar seguindo as medidas sanitárias, como uso da máscara, distanciamento social e higienização. Continuamos em risco moderado para transmissão da Covid-19 e esse engajamento é fundamental para melhorarmos nossos indicadores referentes à classificação de risco”, ressalta o vice-prefeito e coordenador do Sistema de Comando em Operações (SCO) de Cachoeiro, Ruy Guedes.

