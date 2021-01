Inpe emite alerta para tempestade e vendaval em 21 cidades do ES; confira a lista

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 400

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta para tempestades com vendaval em 21 municípios do Espírito Santo para este sábado (2). O aviso foi inciado ao meio-dia e vai até às 23h59 de hoje.

Segundo o Inpe, haverá pancadas de chuva entre moderada e de forte intensidade, acompanhada de raios e rajadas de vento e ainda acarretará em volumes pontuais significativos nas áreas sob alerta.

Confira as cidades:

– Afonso Cláudio

– Água Doce do Norte

– Alegre

– Alto Rio Novo

– Apiacá

– Baixo Guandu

– Bom Jesus do Norte

– Brejetuba

– Conceição do Castelo

– Divino de São Lourenço

– Dores do Rio Preto

– Guaçuí

– Ibatiba

– Ibitirama

– Irupi

– Iúna

– Laranja da Terra

– Mantenópolis

– Muniz Freire

– Pancas

– São José do Calçado

