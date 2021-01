Inpe e Inmet emitem alerta para tempestade e vendaval no ES; confira as cidades

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 1614

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e o Instituto Nacional de Meteorologia Inmet) emitiram um alertas para tempestades com vendaval em 34 municípios do Espírito Santo para este sábado (2). O aviso foi inciado às 11 horas e vai até às 11h deste domingo (3), de acordo com o Inmet.

Segundo o Inpe, haverá pancadas de chuva entre moderada e de forte intensidade, acompanhada de raios e rajadas de vento e ainda acarretará em volumes pontuais significativos nas áreas sob alerta. Já o Inmet alerta para chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Confira as cidades que estão sob aviso:

Afonso Cláudio

Alegre

Alfredo Chaves

Anchieta

Apiacá

Atílio Vivácqua

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Castelo

Conceição do Castelo

Divino De São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Guarapari

Guaçuí

Ibatiba

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itapemirim

Iúna

Jerônimo Monteiro

Marataízes

Marechal Floriano

Muniz Freire

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Santa Maria de Jetibá

São José do Calçado

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

