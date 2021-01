Incêndio no Gilson Carone, em Cachoeiro, causa transtornos para moradores

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 69

Advertisement

Advertisement

Um incêndio em uma área de pasto, no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, causou transtornos para os moradores do local e do entorno durante o sábado (9). Muitos relataram, nas redes sociais, que o cheiro de fumaça era forte e que estava impossível ficar dentro de casa. Alguns disseram que os sintomas alérgicos pioraram por conta da fuligem e do calor.

Continua depois da publicidade

Nos bairros vizinhos, como o Coramara, também há relatos de pessoas que se sentiram incomodadas com o forte cheiro de fumaça. Até mesmo em localidades um pouco mais distantes, como São Francisco de Assis e Parque das Laranjeiras houve reclamações quanto ao cheiro.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.