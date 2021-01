Idaf registra primeira agroindústria de 2021 em Ibitirama

Por Redação - Redação 39

Uma queijaria de Ibitirama foi o primeiro estabelecimento de 2021 registrado junto ao Serviço de Inspeção Agroindustrial de Pequeno Porte (Siapp) do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf). A entrega do certificado de registro foi realizada na última sexta-feira (08), por meio de videoconferência.

De acordo com o diretor-presidente do Idaf, Mário Louzada, a regularização desses estabelecimentos confere a oportunidade de ampliação da renda, com maior disponibilidade de locais de comercialização. “Com o registro junto ao Siapp, eles podem expandir a venda desses produtos para todo o Estado, atendendo às exigências higiênico-sanitárias legalmente exigidas”, disse Louzada.

Estabelecimentos

A Queijaria Casarão, que recebeu o registro, produz queijo minas frescal, minas padrão, requeijão, requeijão cremoso e muçarela.

Para o responsável pelo estabelecimento, Aimar Rosa, o registro foi importante para novas oportunidades. “Junto com o Idaf, conseguimos a realização de um sonho. O Siapp nos permitiu melhorar a qualidade dos nossos produtos, além de abrir as portas para comercializarmos em todo o estado. A orientação da equipe do Idaf foi essencial para isso. É muito gratificante saber que estamos trabalhando da maneira correta para o bem de nossos consumidores”, contou.

Segundo a subgerente de Registro e Fiscalização de Agroindústria do Idaf, Karen Teixeira Poltronieri, a inclusão anterior a da Queijaria Casarão, foi a do “Dos Anjos Defumados e Embutidos”, em Muniz Freire. Um estabelecimento de produtos de abelhas, de Jaguaré, e outro de leite e derivados, de Rio Novo do Sul, também estão na fase final do processo de registro, aguardando o resultado de análises laboratoriais.

