Idaf disponibiliza ultrafreezers para armazenar vacinas contra Covid em temperatura baixíssima

Por Redação - Redação 23

Advertisement

Advertisement

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) disponibilizou, para a Secretaria de Saúde (Sesa), uma câmara frigorífica e dois ultrafreezers, que poderão ser utilizados para armazenamento de vacinas contra o novo coronavírus (Covid-19), inclusive a temperaturas de até -86 °C, e também para conservação de testes com amostras de swab. No caso dos imunizantes, a temperatura baixíssima é necessária para manter a eficácia dos medicamentos. As vacinas da Pfizer e BioNTech, por exemplo, precisam ficar em uma temperatura inferior -70° C, para que não perderem a eficácia.

Continua depois da publicidade

De acordo com o diretor-presidente do Idaf, Mário Louzada, desde o início da pandemia, o Instituto tem tido a possibilidade de apoiar as ações do Governo do Estado no enfrentamento à Covid-19. “É fundamental que os órgãos possam se unir nesse trabalho de combate ao vírus e de prestação de serviço à população capixaba. Tivemos a oportunidade de ceder equipamentos e pessoal para diagnóstico da doença e agora poderemos contribuir com os freezers que poderão armazenar tanto vacinas quanto testes. Essa integração é importante para tentarmos, na medida do possível, reduzir os impactos que já estamos enfrentando”, considerou.

O gerente de Diagnóstico Laboratorial do Idaf, Thiago Farias, explica que a câmara frigorífica pode armazenar até 145 mil doses de vacinas e cada ultrafreezer tem capacidade para até 35 mil doses.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.