Homicídio ocorrido em Rio Novo motivou assassinato de homem em Piúma; entenda o caso

Por Redação - Redação 167

Advertisement

Advertisement

A equipe da Delegacia de Polícia (DP) de Piúma prendeu, na segunda-feira (4), um pedreiro de 46 anos, suspeito de matar um amigo a facadas, no último dia 19, dentro de um bar, na localidade de São João de Ibitiba, em Piúma. A vítima, identificada como Sivaldo Fagundes Barreto, tinha 36 anos e era agricultor.

Continua depois da publicidade

A história que motivou o caso foi elucidada pela titular da DP de Piúma, delegada Rosane Cysneiros, e pela equipe de investigação. “O crime ocorreu na presença de diversas testemunhas, dentro de um bar, e a motivação é de conhecimento dos familiares do suspeito e da vítima, que se conheciam há mais de 15 anos”, afirmou a delegada.

A motivação do crime está relacionada a outro homicídio, cometido no dia 26 de outubro, em Rio Novo do Sul. A investigação deste fato, conduzida pela Delegacia de Polícia de Rio Novo do Sul, levou à prisão de um homem e sua esposa.

“Ocorre que, no seio familiar, acredita-se que o Sivaldo também teria participado deste crime. No entanto, estava livre, enquanto os outros dois suspeitos já estavam presos. De acordo com familiares da vítima que prestaram depoimento, isso teria gerado uma revolta na família dos detidos, que decidiram matá-lo”, explicou a delegada Rosane Cysneiros.

Continua depois da publicidade

No dia do crime, a vítima estava em um bar bebendo com alguns amigos, quando o suspeito, que é parente do casal que está preso, chegou ao estabelecimento. Vítima e autor são conhecidos de longa data e, segundo testemunhas, chegaram a conversar normalmente. No entanto, em dado momento, os dois se afastaram do restante do grupo e mantiveram um diálogo particular. Depois disso, segundo testemunhas, o autor pegou uma faca que estava no balcão do bar e desferiu diversos golpes contra a vítima, que morreu no local.

“Em depoimento, o investigado alegou que vinha sofrendo ameaças por parte da vítima e foi agredido no bar, por isso, decidiu reagir. A hipótese de agressão não foi confirmada pelas testemunhas ouvidas até agora”, relatou a delegada.

Após o depoimento, o detido foi encaminhado para o sistema prisional. A investigação sobre o caso de Piúma segue em andamento. O inquérito sobre o homicídio em Rio Novo do Sul foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário, com o indiciamento do casal.

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.