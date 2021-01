Homem morre ao bater a cabeça após empurrão da namorada

Por Redação - Redação 159

Um homem de 39 anos morreu após bater a cabeça durante uma discussão com a namorada, de 31, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Para a Polícia Civil, a mulher relatou que o empurrou para se defender de uma agressão, quando ele acabou caindo e morrendo no local. Tudo aconteceu neste domingo (17).

Militares foram acionados após a briga, que ocorreu na Rua Castro Alves, no bairro Solemar, e encontraram uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que já tinha constatado o óbito do rapaz.

A mulher relatou às autoridades policiais que ela e o namorado tinham acabado de voltar da praia e iniciaram uma discussão porque ele não estava encontrando a chave do portão.

Ela contou à polícia que, durante a briga, a vítima deu um soco na cabeça dela, que em reação o empurrou. Em seguida, relatou que o homem caiu no chão, bateu a cabeça e não resistiu aos ferimentos.

