Guaçuí registra duas mortes por Covid-19 nesta quinta-feira (21)

O município de Guaçuí confirmou duas mortes por Covid-19 nesta quinta-feira (21), somando 53 óbitos. A cidade também registrou 13 novos casos da doença, totalizando 1.351 pessoas que já tiveram contato com o vírus. Outras 53 pessoas já saíram do isolamento, totalizando 1.223 curados. Há, ainda, no município, 75 pessoas isoladas e 145 casos seguem em investigação. Os casos descartados passaram para 1904. E o total de notificações subiu para 3631.

A Secretaria de Saúde reforça a importância do tratamento precoce. Por isso, ao perceber sintomas da Covid-19, não espere, procure uma Unidade de Saúde. O município foi reclassificado em Risco Alto, de acordo com 40º Mapa de Risco Covid-19, divulgado pelo Governo do Estado, nesta sexta-feira (15). A nova classificação entrou em vigor hoje e vai até domingo (24).

