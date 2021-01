Floricultura e Prefeitura de Guaçuí fecham acordo para concluir jardinagem da Praça Rita Leite Mendes

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 19

Na manhã desta quinta-feira (21), o secretário de Meio Ambiente Roberto Martins se reuniu com o empresário Warlen Rossi e o vereador Renato Duponi com o objetivo de formalizar uma parceria público-privada, a fim de concluir a jardinagem da Praça Rita Leite Mendes, localizada na avenida Joaquim Gonçalves de Faria, bairro Santa Cruz.

O secretário, juntamente com o proprietário da Floricultura Gota de Orvalho, Warlen Rossi, discutiram quais espécies de plantas serão plantadas no local, incluindo algumas árvores, como quaresmeira, cerca viva para o entorno do fundo da praça, grama, além de outras espécies resistentes e que venham a realçar a beleza do local. Tudo sem custo para o poder público.

O secretário Roberto Martins enfatizou a importância da parceria. “Estamos vivendo um momento em que economizar cada centavo é prioridade. Assim agradecemos ao senhor Warlen Rossi da Floricultura Gota de Orvalho pela doação das plantas, na conclusão da parte ajardinada da bela e importante Praça Rita Leite Mendes, que era uma pessoa que admirava, e muito, o trabalho desenvolvido pela equipe de jardineiros de nossa cidade”, informou.

O vereador Renato Duponi, que trabalhou na Semmam até o ano passado, parabenizou a parceria. “Por ter trabalhado na secretaria de Meio Ambiente, sei da importância do paisagismo para o desenvolvimento do nosso turismo enaltecendo a nossa cidade, registro aqui a minha satisfação por presenciar mais uma ação exitosa, principalmente pelas dificuldades na área onde temos poucos profissionais de jardinagem e os pedidos são cada vez maiores, sendo superados pela competência e amor pelo que faz por parte do secretário Martins e sua dedicada equipe”, concluiu.

Na próxima semana, a ação entrará no calendário de atividades da Semmam para que os moradores possam desfrutar em breve da bela área de lazer.

