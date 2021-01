Fim de semana terá pancadas de chuva e temperatura em elevação no Sul do ES; veja a previsão

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 50

O fim de semana será de pancadas de chuva e trovoadas nas regiões Sul e Serrana do Espírito Santo. A temperatura segue elevada na maioria das regiões durante o sábado (16). No domingo, o sol aparece entre muitas nuvens e a temperatura vai apresentar uma pequena elevação em todas as regiões capixabas.

Confira na previsão do tempo

Sábado – 16 de janeiro

Na Região Sul, sol entre nuvens e chuva rápida em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Serrana, sol entre nuvens e chuva rápida em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 29 °C.

Domingo – 17 de janeiro

Na Região Sul, sol entre nuvens e chuva rápida em alguns momentos do dia. No litoral, chuva rápida pela manhã, com aberturas de nuvens nos demais períodos do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 34 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Serrana, sol entre nuvens e chuva rápida em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 29 °C.

