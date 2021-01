Fim de semana será de sol e calor no Sul do ES; confira a previsão do tempo

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 18

O fim de semana será de muito sol e calor nos municípios do Sul do Espírito Santo. Algumas cidades terão temperatura máxima na casa dos 36 graus. No litoral, em alguns momentos, incidência de vento forte a moderado. Confira a previsão do Incaper:

Sexta-feira (29)

Na Região Sul, sol e poucas nuvens. Sem previsão de chuva. Vento moderado a forte, em alguns momentos, no litoral da região. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 35 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Serrana, sol e aumento de nebulosidade, com chuva rápida e fraca no período da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 29 °C.

Sábado (30)

Na Região Sul, sol e poucas nuvens. Sem previsão de chuva. Vento moderado, em alguns momentos, no litoral da região. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 36 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Serrana, sol aumento de nuvens ao longo do dia, e previsão de chuva fraca e rápida entre a tarde e o início da noite. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 29 °C.

Domingo (31)

Na Região Sul, sol e poucas nuvens. Sem previsão de chuva. Vento moderado, em alguns momentos, no litoral da região. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 36 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Serrana, sol entre muitas nuvens. Previsão de chuva fraca e passageira, entre a madrugada e a manhã na região das “três santas”. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 29 °C.

