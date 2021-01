Fernando Vieira é eleito presidente da Câmara de Vereadores de Ibatiba

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 22

O vereador Fernando Vieira (Republicanos), o Porkin, foi eleito o presidente da Câmara Municipal de Ibatiba para o biênio 2021/2022, durante a cerimônia de posse realizada nesta sexta-feira (1º). Porkin foi o segundo mais votado nas eleições de 2020 com 800 votos.

“Obrigado a todos os meus colegas parlamentares que me confiaram essa grande missão votando em mim para assumir a presidência desta Casa de leis. Fui eleito presidente da Câmara e com minha experiência administrativa eu afirmo que irei zelar com muito trabalho, dedicação e competência para que o poder legislativo municipal se fortaleça nos próximos anos”, agradeceu Vieira, em uma publicação na sua página no Facebook.

O vereador também agradeceu escolha do seu nome juntamente com o edil por seis mandatos, Jorcy (Republicanos), e o vereador João Pedro Salgado (Cidadania), o mais jovem da Casa e mais votado nas eleições municipais.

“Meus colegas, o desafio foi feito. E eu aceitei. Contem com minha dedicação. Estarei sempre aberto ao diálogo, até porque, todos nós aqui temos o mesmo objetivo, que é o fortalecimento e a credibilidade do legislativo municipal e o crescimento e o desenvolvimento da nossa terra. Agradeço mais uma vez a Deus, ao apoio da minha amada família e todos os meus amigos que sempre me acompanham me dando forças e sustentação para enfrentar todos os obstáculos”, finalizou Fernando Vieira .

