Espírito Santo encerra 2020 com geração de mais de 6,8 mil empregos formais; veja os números das cidades do Sul

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 24

O Espírito Santo fechou o ano de 2020 com a geração de 6.812 postos de trabalho, seguindo a tendência do país, que gerou 142.690 vagas. No Sul do Estado, muitas cidades ficaram no vermelho, por conta da pandemia. Na maior parte delas ocorreu um crescente no último trimestre do ano. Os números fazem parte do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quinta-feira (28).

As vagas abertas, no entanto, foram insuficientes para suprir as perdas de empregos que aconteceram no pior período da crise na saúde, entre março e julho. Cachoeiro de Itapemirim, por exemplo, fechou o ano com saldo negativo de 110 postos.

Na Região Serrana do Estado, destaque para Venda Nova do Imigrante, com saldo de menos 328 vagas. A maior parte dos postos, no município, foi fechada durante os meses de pico do novo coronavírus, entre março e julho. A pandemia impactou diretamente no setor de eventos e também no agroturismo, o que gerou a queda nas vagas na cidade.

País em recuperação

Após cinco meses de saldo positivo, em dezembro, o número de demissões superou o de contratações no Brasil, com o fechamento de 67.906 postos de trabalho. De acordo com o ministério, dezembro é um mês “de ressaca” no mercado e essas perdas são comuns.

O ministro Paulo Guedes destacou ainda que essa é a menor perda de empregos desde 1995. “Essas perdas são sazonais. Então vamos comparar com dezembro de 2015, quando o PIB caiu 3,5% no ano, foi uma recessão autoimposta e nós perdemos 596 mil empregos”, disse. Em dezembro de 2019, por exemplo, também foram fechadas 307 mil vagas.

Na avaliação do ministério, o compromisso de manutenção de empregos também contribui para que essa queda em dezembro fosse menor. No mês passado, o Brasil teve 1.239.280 admissões e 1.307.186 desligamentos.

