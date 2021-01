ES lança Pronatec Jovem Fic e abre 200 vagas para cursos técnicos; veja como se inscrever

Por Redação - Redação 9

Advertisement

Advertisement

O ano começou com novidade na área da Educação Profissional no Espírito Santo. O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), lança o Pronatec Jovem Fic. São 200 vagas distribuídas para os moradores de 12 municípios do Estado e as inscrições começam nesta quarta-feira (6).

Continua depois da publicidade

A secretária da Ciência e Tecnologia, Cristina Engel, explica como o Programa vai funcionar no Espírito Santo: “O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) chega no Estado com cursos de Formação Inicial e Continuada (Fic), na modalidade de ensino a distância (EAD). Nessa primeira oferta de vagas, dois cursos estão disponíveis e 12 cidades foram contempladas”, disse.

Ainda segundo Cristina Engel, os municípios foram divididos em grupos e cada grupo recebeu 50 vagas e uma opção de curso. “Essa é mais uma forma de a Secti alcançar todos os moradores do Estado com ofertas de cursos de qualificação profissional. E o melhor é que são cursos de carga horária maior, com mais ênfase no conteúdo aplicado. Assim, formaremos profissionais capacitados para ocupar os postos de trabalho que surgirão no pós-crise gerado pela pandemia”, afirmou.

Veja na tabela abaixo a divisão de vagas e cursos:

Município Curso Total de Vagas Escolaridade e idade mínima Documentação Obrigatória Continua depois da publicidade Colatina, Nova Venécia e Barra de São Francisco Advertisement Continua depois da publicidade Assistente Administrativo – 160h 50 Ensino Fundamental II (6º a 9º) – Completo – Idade Mímina: Não Exigida O aluno deverá anexar no ato da inscrição: Documento de identificação, CPF e Comprovante de Escolaridade. Serra, Vila Velha e Cariacica Assistente Administrativo – 160h 50 Ensino Fundamental II (6º a 9º) – Completo Idade Mímina: Não Exigida Aracruz, Linhares e São Mateus Balconista de Farmácia – 240h 50 Ensino Fundamental II (6º a 9º) – Completo / 16 anos Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes e Castelo Balconista de Farmácia – 240h 50 Ensino Fundamental II (6º a 9º) – Completo / 16 anos TOTAL DE VAGAS OFERTADAS 200

O edital de seleção pode ser acessado no site da Secti (www.secti.es.gov.br/pronatec) ou clicando aqui. Para se candidatar a uma das vagas o interessado deve morar no município contemplado e ter o Ensino Fundamental II completo. Somente no curso de Balconista de Farmácia é exigida idade mínima de 16 anos.

A inscrição terá início nesta quarta-feira (06) e segue até o dia 20 de janeiro. Para se inscrever o cidadão deve acessar o site www.secti.es.gov.br/pronatec, clicar no link de inscrição, efetuar um cadastro e depois a inscrição para concorrer a vaga. No ato da inscrição, o candidato deve anexar os documentos exigidos no edital. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 26 de janeiro no mesmo site.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.