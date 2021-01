Empresa pretende produzir bioetanol utilizando batata doce em Presidente Kennedy

Por Redação - Redação 44

A vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes, recebeu nessa segunda-feira (25), no Palácio da Fonte Grande, em Vitória, a empresa Cbe Energy Bioetanol Social. A empresa pretende produzir bioetanol utilizando a batata doce, produzida pela comunidade rural, como matéria-prima. O Grupo optou por implantar o projeto na comunidade quilombola de Presidente Kennedy.

Oriunda de uma startup agrícola, a Cbe Energy Bioetanol foi fundada por um grupo de empreendedores, atuantes no eixo Minas Gerais e Espírito Santo, que pesquisa um caminho social para a geração de energia elétrica em território quilombola. A escolha da empresa se deu por sua atuação em defesa da Agenda 2030 da ONU, que aponta 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para serem atingidos até 2030 cujo o compromisso foi assumido pelo Brasil.

De acordo com o diretor Agrícola da empresa, Fernando Moreno, o grupo pretende utilizar o conceito de economia circular. “A cadeia produtiva abrangerá o apoio e assistência técnica para capacitação de produtores rurais dos assentamentos quilombolas, na produção da batata doce como fonte de renda adicional à agricultura familiar”, afirmou.

A escolha da comunidade de Presidente Kennedy se deu por suas condições sociais, ambientais, culturais e econômicas. “Os beneficiários do projeto serão os membros da comunidade quilombola localizada em Cacimbinha e Boa Esperança onde um modelo de negócio social, como o nosso, ajuda no resgate da cultura quilombola e também em projetos já existentes na comunidade”, explicou.

A vice-governadora elogiou o projeto. “Esperamos com projetos como esse no Espírito Santo, além do desenvolvimento econômico, o fortalecimento dos nossos agricultores e melhores oportunidades de estudo e qualificação dos nossos jovens para que, assim, eles possam ocupar cargos e espaços cada vez mais importantes na sociedade”, disse Jacqueline Moraes.

Segundo os técnicos a produção de bioetanol é uma alternativa de menor impacto ambiental do que a gasolina e o diesel e é considerada uma energia limpa. O projeto da CBE Energy foi elaborado para ser autossustentável por meio da produção da própria energia, da reciclagem da água utilizada, e da utilização do resíduo do bagaço de batata-doce gerado como matéria-prima para produção de ração animal.

