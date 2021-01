Em Jerônimo Monteiro, técnica de enfermagem há 18 anos é a 1ª a ser vacinada contra Covid 

Por Redação - Redação 11

Junto com a presidente do Hospital de Jerônimo Monteiro, Márcia Cravo, com a Secretária Municipal de Saúde, Sandra Lupim, iniciamos agora a pouco o programa de imunização dos moradores de Jerônimo Monteiro contra a Covid-19. A primeira pessoa a ser vacinada foi a técnica de enfermagem, Eliana Páschoa Gallo, funcionária da sala de vacinação do nosso município há 18 anos.

Os grupos a serem vacinados nesta primeira fase, serão os idosos acima de 60 anos em instituições de longa permanência (asilos, lar de idosos) seus cuidadores e profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à pandemia.

Já contamos com equipes qualificadas e um plano de imunização com as estratégias traçadas para cada fase da campanha. Estamos seguindo as orientações do Plano Nacional de Imunização que define o público alvo de cada fase.

Em fases posteriores o município contará com equipes volantes, que estarão vacinando os idosos acima de 60 anos em seus domicílios e estaremos também realizando os agendamentos na sala de vacina e nas Unidades Básicas de Saúde, via telefone, conforme forem avançando as fases da vacinação.

É preciso que a vacinação alcance um grande número de pessoas para que seja alcançada a chamada imunidade de grupo. Por isso, a população não pode relaxar com os cuidados básico: sempre usar mascara ao sair de casa; higienizar as mãos sempre que possível; manter o distanciamento social; não compartilhar utensílios pessoais; manter os ambientes ventilados; ficar em isolamento social, em caso de sintomas gripais.

