Educação de Cachoeiro convoca mais 420 candidatos para comprovação de títulos

A Secretaria Municipal de Educação (Seme) de Cachoeiro convocou para a etapa de conferência de documentação e títulos mais 420 candidatos inscritos no processo seletivo simplificado que realiza para contratação temporária de profissionais para o ano letivo de 2021.

A relação com os nomes dos convocados, datas e horários de apresentação foi publicada no último dia 30 e pode ser conferida no site da Prefeitura de Cachoeiro (www.cachoeiro.es.gov.br), acessando o banner do processo seletivo, na página principal.

Para esta quarta (6), foram chamados concorrentes aos cargos de nutricionista, auxiliar de serviços gerais, motorista, auxiliar de obras e serviços públicos e eletricista. Para quinta (7) e sexta-feira (8), estão convocados professores. Já na próxima segunda (11), foram chamados candidatos a contador e psicólogo.

O local de apresentação é o auditório da escola municipal Zilma Coelho Pinto, no bairro Ferroviários. A Seme reforça que os candidatos devem comparecer utilizando máscara e com a documentação previamente conferida, respeitando a ordem de apresentação do cronograma de convocação. Para evitar aglomerações, somente será permitida a entrada do candidato convocado durante o processo de conferência.

Os convocados terão de respeitar o distanciamento, evitando contatos físicos e o compartilhamento de objetos. Para isso, a orientação é que levem uma caneta e um utensílio pessoal para consumo de água. No local de conferência, a Seme também disponibilizará produtos de assepsia e higiene, como: sabão líquido, álcool 70% e papel toalha.

A chamada para comprovação de títulos é feita pela ordem de classificação e tem caráter eliminatório. Quem for selecionado terá ainda de passar pelas etapas de exames médicos, escolha de vagas e assinatura de contratos.

