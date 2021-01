"É uma impressão nossa de que pode ter havido uma mutação", diz Casagrande sobre comportamento do coronavírus no ES

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 97

Em entrevista ao AQUINOTICIAS.COM, na tarde desta sexta-feira (1º), o governador do Estado, Renato Casagrande, falou sobre os desafios dos novos gestores em assumir os municípios em meio a uma pandemia e afirmou que há uma impressão de que o vírus que circula hoje, no Estado, possa ter sofrido alguma mutação.

“Não sabemos se é a nova cepa do Reino Unido. Primeiro tivemos uma redução da pandemia, mesmo com interação social maior, com atividades do comércio. Depois, começou uma interação ainda maior, mas notamos que o número de pessoas contaminadas é maior até do que a primeira fase da pandemia. Nós achamos que pode ser, e isso é uma impressão, uma mutação do vírus. Não é um dado científico, é uma impressão nossa de que pode ter havido uma mutação do vírus, que ganhou força e contaminou mais gente”, salientou Casagrande.

No dia em que os prefeitos eleitos de todo Estado tomaram posse de seus cargos no Executivo, Casagrande salientou que o ano de 2021 será desafiador. “É o primeiro ano de vários novos gestores e teremos um ano em que a pandemia ainda vai tomar conta. Especialmente janeiro, fevereiro e março serão problemáticos para todos nós”, avaliou, salientando que na próxima terça-feira (5) fará uma primeira reunião com os prefeitos da área metropolitana e de cidades do litoral.

