É grave estado de saúde de homem esfaqueado no bairro Nova Brasília em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 79

Advertisement

Advertisement

É grave o estado de saúde do homem que foi ferido a facadas na manhã desta quinta-feira (28), no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim. O crime ocorreu por volta das 8h, em frente à praça do Rotary, na rua Etelvina Vivácqua, principal via do bairro.

Continua depois da publicidade

Segundo a Santa Casa de Misericórdia, o ferido passou por uma cirurgia e se recupera na Unidade de Terapia Intensiva do hospital, mas, o estado de saúde dele é considerado grave.

A vítima é dependente de drogas e, de acordo com populares, costuma importunar a população local a fim de conseguir dinheiro para fazer uso de entorpecentes. Moradores relataram que o homem já foi preso diversas vezes e tem hábito de se envolver em confusão.

À Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, o suspeito de ter esfaqueado o homem afirmou que vai se apresentar, mas até a manhã desta sexta-feira (29), o acusado não havia se manifestado à polícia, que segue investigando o caso.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.