Disk Aglomeração de Cachoeiro recebeu mais de 6 mil denúncias em 2020

Por Redação - Redação 46

O Disk Aglomeração de Cachoeiro de Itapemirim recebeu, em 2020, mais de 6 mil denúncias de desrespeito a normas sanitárias anticoronavírus no município. O canal de atendimento 24 horas foi criado em maio do ano passado, com o objetivo de dar apoio às ações de fiscalização e de combate à Covid-19.

A maior parte das denúncias foi por funcionamento irregular de estabelecimentos: 2.816. O ranking por assunto também apresenta aglomeração em outras áreas (1.968), aglomeração em estabelecimentos (958), uso irregular de máscara em estabelecimentos (283) e uso irregular de máscara em outras áreas (50).

Entre os tipos de locais, os bares foram os que tiveram os maiores números de denúncias, com 2.380. Igrejas e lanchonetes, com 124 e 121 denúncias, respectivamente, também foram alvo de grande número de pedidos de fiscalização.

Entre os bairros, os dez com maior número de demandas foram Centro (301), Gilson Carone (262), Vila Rica (244), Guandu (217), Coramara (197), São Geraldo (179), Recanto (149), Zumbi (141), Aeroporto (136) e São Francisco de Assis (129).

As denúncias realizadas junto ao Disk Aglomeração serviram de base para as atividades da equipe de Fiscalização da Prefeitura de Cachoeiro e da Guarda Civil Municipal (GCM), que realizam ações de fiscalização rotineiras, levando em conta planejamentos semanais previamente estabelecidos.

“O Disk Aglomeração teve um papel muito importante em 2020 e continuará tendo em 2021. O volume de denúncias foi enorme, e a GCM e a equipe de Fiscalização tiveram que se desdobrar para atendê-las, paralelamente ao trabalho rotineiro que possuem. Cachoeiro continua no risco moderado, a pandemia não acabou e é preciso, mais do que nunca, que a população some esforços junto ao poder público para que possamos vencer a batalha contra a Covid-19”, destaca o coordenador do Serviço de Comando Operacional (SCO) para enfrentamento à pandemia, Ruy Guedes.

Como fazer denúncias

O Disk Aglomeração realiza atendimentos 24 horas por meio do telefone 153. Outras opções de contato são a página da Ouvidoria Geral (cachoeiro.es.gov.br/ouvidoriageral) e o aplicativo de celular “TodosJuntos”, que pode ser baixado gratuitamente na loja virtual de qualquer celular.

