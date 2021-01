Criança de dez anos e rapaz de 18 morrem após serem atingidos por tiros em Marataízes

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 540

Uma criança de dez anos morreu vítima de disparo de arma de fogo na Praça Central de Marataízes. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o menino foi atingido por um tiro nas costas. O crime aconteceu no início da madrugada desta sexta-feira (1º).

Um rapaz de 18 anos também foi assassinado. Ele foi alvejado por nove tiros no tórax e no rosto. Não há informações oficiais sobre o motivo dos assassinatos, mas testemunhas informaram que o crime aconteceu depois de uma briga por causa de rojões de fogos de artifício.

As duas vítimas foram socorridas por ambulâncias de resgate do município e levadas para o Pronto Atendimento da cidade, mas chegaram ao local sem vida. Em posse do rapaz de 18 anos, foi encontrada uma bucha de substância análoga à maconha. Próximo ao local onde as vítimas estavam, a polícia encontrou cinco cápsulas deflagradas de calibre 9 mm. A polícia fez buscas à procura do assassino, mas ele ainda não foi encontrado.

