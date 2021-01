Covid-19: "vacinômetro" acompanha número de imunizados no Espírito Santo

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 18

Em coletiva na tarde desta terça-feira (26), o governador do Estado, Renato Casagrande anunciou a inclusão dos dados da vacinação contra o novo coronavírus no Painel Covid-19. A ferramenta vai mostrar a situação da distribuição dos imunizantes no Estado, quantas doses foram recebidas, quantas foram distribuídas e o total de medicamentos aplicados.

Na página consta que o Estado já recebeu mais de 153 mil vacinas e que mais de 82 mil delas já foram distribuídas. O painel mostra que Cachoeiro de Itapemirim já recebeu 4.426 doses, o que gera uma cobertura de público alvo em torno dos 70%, ou seja, os medicamentos vão chegar a boa parte das 6.359 pessoas que deverão tomar a vacina nessa primeira remessa.

A partir de hoje, o site Coronavírus, do Governo do Estado, passará a exibir, também em tempo real, o número de vacinas distribuídas para os municípios capixabas, assim como o número de pessoas vacinadas. Com planejamento, responsabilidade e transparência venceremos! pic.twitter.com/YpH142zaQo — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) January 26, 2021

