Coronavírus: ES tem mais de 277 mil casos e 30 mortes nas últimas 24 horas

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 89

Nesta segunda-feira (18), o Espírito Santo ultrapassou a marca de 277 mil casos da Covid-19 e outros 30 óbitos pela doença. Agora o Estado soma 277.357 infectados pelo novo coronavírus e 5.536 mortes.

A taxa de letalidade no Estado é de 2%, há 257.290 curados e 186.340 casos suspeitos. As informações fazem parte da atualização do painel Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

De acordo com a atualização do Painel Covid-19, os cinco municípios com mais casos são: Vila Velha (36.986 casos e 757 óbitos), Serra (34.365 casos e 691 óbitos), Vitória (31.316 casos e 625 óbitos), Cariacica (22.657 casos e 645 óbitos) e Cachoeiro de Itapemirim (14.164 casos e 274 óbitos).

