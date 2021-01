Contaminação pode Covid aumentar ainda mais, alerta supervisor da Santa Casa de Guaçuí

Por Redação - Redação 120

O supervisor da Santa Casa de Guaçuí, Denis Vaz, alertou para o aumento iminente de casos de coronavírus, durante entrevista ao programa Aqui Nas Cidades, que foi ao ar na manhã desta quarta-feira (13), pelo AQUINOTICIAS.COM.

Denis disse que o aumento recente dos casos ainda é reflexo do Natal e que os registros decorrentes das aglomerações nas praias ainda vão chegar e que faltam políticas de prevenção.

De acordo com Vaz, o que mais preocupa é o número de pacientes de Guaçuí que estão internados na instituição, já que a Santa Casa recebe casos de outros municípios, e que a lotação está 50% voltada para Covid-19 e 50% para outras patologias.

“Eu acho que precisa ser feito um centro de referência em Covid. É preciso ter um lugar para a pessoa procurar, isso diminui a circulação do vírus na cidade. Não vejo dificuldade de implantar um em Guaçuí. Precisa de um médico atendendo de 7h às 17h, de segunda a sexta-feira. Aos sábados e domingos o cidadão deve procurar o Pronto Socorro, um enfermeiro, um técnico de enfermagem para fazer a triagem e colher o SUAB ou fazer o teste rápido. O município já tem um bioquímico e uma pessoa para dispensar a medicação. A cidade de Alegre, que está um caos, está fazendo”, explicou Denis.

Apesar da prospecção não ser das melhores, uma boa notícia foi dada com exclusividade durante a entrevista. Denis Vaz contou que, nesta quarta-feira (13) pela manhã, foi assinada a ordem de serviço para o início das obras de ampliação do Centro Cirúrgico da Santa Casa de Guaçuí.

“Assinamos uma ordem de serviço para a construção de um novo Centro Cirúrgico. A empreiteira que ganhou a licitação já vai começar a obra. Teremos mais duas salas, passando de duas para quatro, dobrando a capacidade. A ampliação é necessária porque paramos de atender os demais pacientes”.

