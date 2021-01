Conceição do Castelo recebe 45 doses de Coronavac; vacinação começa nesta quarta (20)

Por Redação - Redação 118

As primeiras doses da vacina contra a Covid-19 vão chegar a Conceição do Castelo nesta quarta-feira (20). A imunização começará pelos profissionais da saúde, conforme determinação do Ministério da Saúde. A remessa inicial é de 45 doses, mas a expectativa é que a quantidade aumente em breve.

Em Conceição, os primeiros imunizados serão profissionais que atuam no Hospital Municipal Nossa Senhora da Penha. “São pessoas que atendem pacientes muitas vezes em estado grave. Eles ajudam a cuidar da saúde de nossa população. Vaciná-los primeiro significa garantir que tenham condições de continuar prestando esse serviço por todos nós”, explica o secretário municipal de saúde, Cristiano Humberto Cassandro.

A vacinação é coordenada no Espírito Santo pela Secretaria de Estado da Saúde. As doses que estão chegando aos municípios fazem parte da primeira etapa da primeira fase da campanha de imunização. Quando concluída, esta fase terá alcançado cerca de 111 mil profissionais da saúde capixabas.

Ainda fazem parte da primeira fase os idosos com pelo menos 60 anos de idade que vivem em casas de apoio; as pessoas com deficiência com mais de 18 anos que vivem em abrigos; e população indígena. No entanto, Conceição do Castelo não tem moradores nesses grupos e, por isso, não receberá vacinas para esses públicos.

Quando a população em geral será vacinada?

O cronograma é elaborado pelo Ministério da Saúde e seguido por estados e municípios. Por isso, é preciso aguardar a expansão da campanha para mais pessoas. Tão logo o Ministério envie vacinas, elas serão aplicadas nos públicos-alvo determinados, incluindo o público em geral quando for programado.

