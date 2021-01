Com 3,2 mil imunizados, Cachoeiro recebe novas doses da vacina contra Covid-19

Por Redação - Redação 20

Em Cachoeiro, 3.218 pessoas já foram vacinadas contra Covid-19. Para prosseguir com a campanha, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) recebeu, na tarde desta sexta-feira (29), mais 436 doses da Coronavac. Na semana passada, o município também recebeu 2.180 doses da vacina de Oxford/AstraZeneca, e o total agora é 4.862 doses.

Dentre os que já receberam a primeira dose da vacina estão 135 pessoas com mais de 60 anos acolhidas em Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs) e profissionais que atuam nessas instituições. A vacinação continua acontecendo nos hospitais e unidades de saúde do município, contemplando os profissionais da área, conforme o Plano Operacional de Cachoeiro – agora, incluindo trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS) que não necessariamente atuam na linha de frente de combate à pandemia.

Tanto a vacina da Coronavac quanto a da Oxford/AstraZeneca precisam ser aplicadas em duas doses. No caso da vacina Coronavac, o tempo entre a primeira e a segunda vacinação é de aproximadamente quatro semanas. Já a de Oxford/AstraZeneca, o intervalo entre as duas aplicações deve ser de cerca de 12 semanas.

“Vamos avançando com o trabalho de imunização, que está apenas começando. Mas, reforçamos, mais uma vez que, embora as doses estejam chegando e as pessoas estejam sendo vacinadas, ainda é necessário a atenção aos métodos preventivos”, ressalta o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

