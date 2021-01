Cinco ficam feridos em capotamento na zona rural de Venda Nova

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 649

Advertisement

Advertisement

Cinco funcionários de uma prestadora de serviços para manutenção de torres de energia ficaram feridos na manhã deste sábado (30). O acidente aconteceu na localidade de Santo Antônio do Oriente, em Venda Nova do Imigrante.

Continua depois da publicidade

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma Hilux, que transportava os cinco homens, capotou no meio de uma plantação de café. Três vítimas foram socorridas por moradores da região, uma pelo Samu e um senhor, que estava caído a alguns metros da estrada, foi estabilizado pelos bombeiros e socorrido pelo Samu.

Todas as vítimas estavam estáveis no local do acidente e foram levados para o Hospital de Venda Nova do Imigrante.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.