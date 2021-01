Vídeos: chuva forte e granizo causam transtornos em cidades do Sul do ES e Caparaó

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 1570

As fortes chuvas que atingiram municípios do Sul do Espírito Santo na tarde deste sábado causaram transtornos como alagamentos, queda de árvore e de poste. Em Muniz Freire, no Caparaó, houve registro de queda de granizo. O alerta de tempestade para a região continuam até às 11 horas deste domingo (3), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nas redes sociais, diversos vídeos foram postados por internautas mostrando o grande volume de chuva nas cidades de Vargem Alta, Alegre e Jerônimo Monteiro. Em Castelinho, interior de Vargem Alta, ventos fortes derrubaram uma árvore e um poste e a chuva intensa alagou ruas. A companhia de energia EDP informou que equipes foram para o local fazer a substituição do poste e restabelecimento de energia na região.

Veja vídeo do temporal em Vargem Alta postado pelo internauta Jonas Pereira:

Em Vila Maria, a água por pouco não entrou nas casas. Equipes da Defesa Civil da cidade fazem o levantamento dos prejuízo junto com as secretarias de Assistência Social e de Obras. Por meio de nota, a Prefeitura de Vargem Alta informou que também foram realizadas desobstrução da ES 164 com a retirada de árvores e de um poste de alta tensão na via que dá acesso ao sítio Caetés, em Castelinho.

Em Alegre, houve ruas alagas e destelhamento de casa. A Defesa Civil atua no levantamento dos danos. Jerônimo Monteio também registrou alagamento de rua, mas sem prejuízos.

Alagamento em Alegre:

Em Muniz Freire, no bairro Itaici, foi registrada queda de granizo com fortes rajadas de vento. Já na localidade de Amorim ruas ficaram alagadas, mas não houve danos como desabrigados ou desalojados.

