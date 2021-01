Casagrande e prefeitos debatem enfrentamento à Covid-19 e retorno às aulas em fevereiro no ES

Por Redação - Redação 69

Advertisement

Advertisement

O governador do Estado, Renato Casagrande, se reuniu virtualmente com os prefeitos eleitos e reeleitos das regiões Metropolitana e Litorânea, na tarde desta terça-feira (5) em um esforço conjunto para o enfrentamento do novo Coronavírus (Covid-19). Participaram do encontro, os prefeitos e secretários de saúde das cidades de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Fundão, Anchieta, Itapemirim, Aracruz, Linhares, Conceição da Barra, São Mateus, Guarapari, Piúma, Marataízes e Presidente Kennedy.

Continua depois da publicidade

O governador destacou a importância dos municípios cumprirem os decretos do Governo do Estado e de que as decisões diferenciadas sejam mais restritivas. Casagrande também apontou a importância que os municípios mantenham as pessoas com sintomas em isolamento, interrompendo a cadeia de transmissão do vírus; que possam trabalhar em conjunto na fiscalização, principalmente evitando aglomerações; e que os prefeitos possam conversar com a sociedade sobre a importância de manter as regras de convivência.

Também ficou acordado a criação de um Comitê em parceria do Governo do Estado, Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) e Ministério Público Estadual (MPES) para que as aulas sejam retomadas em fevereiro de forma unificada.

O comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Cerqueira, apresentou a metodologia da Matriz de Risco. Cerqueira apresentou as fórmulas como são utilizadas na confecção do Mapa de Risco, apresentado toda semana e que define o risco de cada município. Cerqueira destacou que os dados são de conhecimento de toda sociedade e retirado do Painel Covid-19 ES.

Continua depois da publicidade

Em seguida, o diretor do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, apresentou os dados de transmissão e o diretor do Laboratório Central (Lacen), Rodrigo Rodrigues, apresentou os dados e a forma de trabalho do Lacen. Todos esses dados são apresentados semanalmente na reunião da Sala de Situação, que toma as decisões sobre as medidas qualificadas. O secretário de Estado da Saúde, Nesio Fernandes, apresentou o trabalho que tem sido realizado na Secretaria.

Também se manifestaram o presidente da Amunes, Gilson Daniel; a procuradora-geral de Justiça, Dra. Luciana Andrade e os prefeitos Mateusinho (Conceição da Barra), Arnaldinho Borgo (Vila Velha) e Wanderson Bueno (Viana).

Também participaram do encontro, a vice-governadora do Estado Jaqueline Moraes; e os secretários de Estado, Álvaro Duboc (Economia e Planejamento), Tyago Hoffmann (Governo).

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.